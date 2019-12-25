На Измайловском проспекте гость избил хозяев и забрал у них телефоны с кофемашиной

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали подозреваемого в квартирном грабеже на Измайловском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 июля поступило сообщение о драке в квартире дома 18 по Измайловскому проспекту. Правоохранителями было установлено, что 29-летний петербуржец в ходе распития спиртных напитков в компании хозяев квартиры, 49-летней женщины и мужчины 44 лет, во время конфликта избил обоих, а после ушел, прихватив с собой их мобильные телефоны и кофемашину.

Подозреваемый был задержан полицейскими у дома 18 по Измайловскому проспекту и доставлен в отдел полиции.

Пострадавшие обратились в травмпункт и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии были отпущены. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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Фото: unsplash