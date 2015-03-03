На Бассейной улице сожитель силой отобрал у пенсионерки IPhone 12

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).

Полицейскими задержан злоумышленник за грабеж на Бассейной улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 июля обратилась 71-летняя жительница дома 47 по Бассейной улице. По её словам, около 20:20 у дома 25 по улице Типанова сожитель, применив физическую силу, отобрал у неё IPhone 12. Сумма ущерба составила 50 500 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий 47-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).

В Луге мужчина ударил знакомого топором по голове.

Фото: Piter.tv