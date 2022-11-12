В Луге мужчина ударил знакомого топором по голове

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда).

В Луге полицейские задержали местного жителя за драку с топором. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около шести часов вечера 21 июля в полицию поступила информация о драке в доме 15 по улице Дмитриева в Луге. Прибывшими полицейскими было установлено, что 47-летний мужчина, находясь по месту жительства, в результате внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков ударил топором по голове 29-летнего оппонента. Пострадавший с рубленой раной головы и предплечья в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда).

Ударивший топором полицейского петербуржец отправлен в СИЗО.

Фото: pxhere