В Петербурге задержали заведующую производством, продукцией которого отравились избиратели

В медицинские учреждения Северной столицы с признаками кишечной инфекции обратились порядка 30 человек.

В Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились горожане на избирательных участках. Напомним, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, в медицинские учреждения Северной столицы с признаками кишечной инфекции обратились порядка 30 человек. Все они употребляли готовую продукцию на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах.

При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность предприятия приостановили.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что на довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу