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В Петербурге задержали заведующую производством, продукцией которого отравились избиратели

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В медицинские учреждения Северной столицы с признаками кишечной инфекции обратились порядка 30 человек.

В Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились горожане на избирательных участках. Напомним, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

По версии следствия, в медицинские учреждения Северной столицы с признаками кишечной инфекции обратились порядка 30 человек. Все они употребляли готовую продукцию на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. 

При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность предприятия приостановили. 

Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что на довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, избирательные участки, массовое отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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