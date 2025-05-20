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После смертельной аварии с машиной полиции и байкером в Петербурге задержан водитель авто

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На Индустриальном проспекте мотоцикл врезался в машину, байкер погиб на месте.

После смертельного ДТП в Красногвардейском районе Петербурга задержан правоохранитель, который находился за рулем служебного авто. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 20 мая. 

По информации источника, сотрудники ППС возвращались с отработанной заявки. Полицейские двигались в сторону отдела с включенными спецсигналами и сиреной. На Индустриальном проспекте мотоцикл врезался в машину, байкер погиб на месте. А полицейский, сидевший на пассажирском, скончался в больнице. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Савушкина в аварии с автобусом пострадали двое. 

UPD: в ГСУ СК РФ по Петербургу подчеркнули, что инспектор ППС, нарушая правила дорожного движения, двигался на запрещающий сигнал светофора. Ему уже предъявили обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: смертельное дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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