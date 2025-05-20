После смертельной аварии с машиной полиции и байкером в Петербурге задержан водитель авто

На Индустриальном проспекте мотоцикл врезался в машину, байкер погиб на месте.

После смертельного ДТП в Красногвардейском районе Петербурга задержан правоохранитель, который находился за рулем служебного авто. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 20 мая.

По информации источника, сотрудники ППС возвращались с отработанной заявки. Полицейские двигались в сторону отдела с включенными спецсигналами и сиреной. На Индустриальном проспекте мотоцикл врезался в машину, байкер погиб на месте. А полицейский, сидевший на пассажирском, скончался в больнице.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Савушкина в аварии с автобусом пострадали двое.

UPD: в ГСУ СК РФ по Петербургу подчеркнули, что инспектор ППС, нарушая правила дорожного движения, двигался на запрещающий сигнал светофора. Ему уже предъявили обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram / Дорожный инспектор