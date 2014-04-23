Виновник смертельного ДТП в Ломоносовском районе находился в наркотическом опьянении

Составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция задержала водителя каршеринга, который скрылся после смертельного ДТП с пешеходом в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На трассе "Спецподъезд" 15 октября арендованный автомобиль Belgee Х50 сбил 70-летнюю женщину, а потом съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Пенсионерка скончалась на месте аварии.

В тот же день на Гатчинском шоссе по подозрению поймали 29-летнего мужчину. Он находился за рулем машины в состоянии наркотического опьянения. Составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду.

Фото: Piter.TV