Полиция задержала мигранта, который ударил пенсионера лопатой в ходе конфликта в центре Петербурга

Подозреваемый доставлен в отдел и ожидает меры пресечения.

Полиция задержала нелегального мигранта, ударившего пенсионера лопатой в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 9 сентября на 1-й Советской улице пострадал 68-летний уроженец Архангельской области. В больнице ему диагностировали рубленую рану головы, а состояние было оценено как тяжелое.

На Рыбацком проспекте накануне вечером поймали 48-летнего гражданина Узбекистана. Подозреваемый доставлен в отдел и ожидает меры пресечения. Заведено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что в школе Московского района ученика 7 класса избили одноклассники.

Фото: Piter.TV