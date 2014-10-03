  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала мигранта, который ударил пенсионера лопатой в ходе конфликта в центре Петербурга
Сегодня, 12:45
230
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала мигранта, который ударил пенсионера лопатой в ходе конфликта в центре Петербурга

0 0

Подозреваемый доставлен в отдел и ожидает меры пресечения.

Полиция задержала нелегального мигранта, ударившего пенсионера лопатой в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 9 сентября на 1-й Советской улице пострадал 68-летний уроженец Архангельской области. В больнице ему диагностировали рубленую рану головы, а состояние было оценено как тяжелое. 

На Рыбацком проспекте накануне вечером поймали 48-летнего гражданина Узбекистана. Подозреваемый доставлен в отдел и ожидает меры пресечения. Заведено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что в школе Московского района ученика 7 класса избили одноклассники. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии