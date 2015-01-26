  1. Главная
В школе Московского района ученика 7 класса избили одноклассники
Сегодня, 12:02
Состояние мальчика оценили как средней степени тяжести.

Правоохранители Московского района проводят проверку по факту получения травм ребенком. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейским 11 сентября позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил 13-летний семиклассник с множественными травмами. Состояние мальчика оценили как средней степени тяжести. 

По словам подростка, он был избит одноклассниками в школе на Взлетной улице. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения бывшего следователя в Красном Селе возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

