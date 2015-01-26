В школе Московского района ученика 7 класса избили одноклассники

Правоохранители Московского района проводят проверку по факту получения травм ребенком. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полицейским 11 сентября позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил 13-летний семиклассник с множественными травмами. Состояние мальчика оценили как средней степени тяжести.
По словам подростка, он был избит одноклассниками в школе на Взлетной улице. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения бывшего следователя в Красном Селе возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.TV
