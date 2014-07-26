  1. Главная
По факту избиения бывшего следователя в Красном Селе возбуждено уголовное дело
Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением еще в апреле, однако её обращение осталось без движения.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в Красном Селе. Об этом рассказали в следственном отделе по Красносельскому району.

В СМИ следователями было выявлено сообщение о том, что в Красном Селе пожилую женщину (бывшего следователя) избил сосед (иностранец). Она обратилась в полицию с заявлением еще в апреле, однако её обращение осталось без движения.

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ (хулиганство). Следователем организовано проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела, также будет дана оценка деятельности сотрудников полиции.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

