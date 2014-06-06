Задержан распыливший газ в мужчину и ребенка в дорожном конфликте на Наличной

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Правоохранители задержали распылившего газ в дорожном конфликте на Васильевском острове. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 23 сентября в полицию обратился 38-летний потерпевший. Ссора случилась между ним и водителем автомобиля Skoda Octavia. В результате газ попал и в лицо 10-летней дочери заявителя, находившейся в салоне. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По подозрению накануне поймали 47-летнего местного жителя. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV