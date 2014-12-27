  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В дорожном конфликте на Наличной водитель Skoda распылил газ и попал в ребенка
Сегодня, 11:39
94
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В дорожном конфликте на Наличной водитель Skoda распылил газ и попал в ребенка

0 0

Маленькую пассажирку отправили домой после оказания медицинской помощи.

Полицейские разыскивают распылившего газ в дорожном конфликте на Васильевском острове. Пострадал ребенок, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 23 сентября к правоохранителям обратился 38-летний мужчина и сообщил о перепалке на Наличной улице. Между заявителем и водителем автомобиля Skoda Octavia произошла ссора, и последний распылил газ, попавший в лицо 10-летней девочки. Маленькую пассажирку отправили домой после оказания медицинской помощи. 

Злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербургские следователи проводят проверку по факту падения мужчины с высоты на Невском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, наличная улица
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии