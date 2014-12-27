В дорожном конфликте на Наличной водитель Skoda распылил газ и попал в ребенка

Маленькую пассажирку отправили домой после оказания медицинской помощи.

Полицейские разыскивают распылившего газ в дорожном конфликте на Васильевском острове. Пострадал ребенок, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 сентября к правоохранителям обратился 38-летний мужчина и сообщил о перепалке на Наличной улице. Между заявителем и водителем автомобиля Skoda Octavia произошла ссора, и последний распылил газ, попавший в лицо 10-летней девочки. Маленькую пассажирку отправили домой после оказания медицинской помощи.

Злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

