Драка из-за продавщицы обернулась арестом иностранцев в центре Петербурга

В Петербурге задержали пятерых иностранцев после драки на Греческом проспекте.

Пятеро граждан одного из государств Центральной Азии заключены под стражу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, 20 сентября в 00:28 в дежурную часть Центрального района поступил сигнал о стычке во дворе дома 10 по Греческому проспекту. В результате конфликта пострадал 23-летний житель соседнего дома, который обратился в больницу, где ему оказали помощь и отпустили.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 22 до 40 лет. Всем им инкриминируют часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Уточняется, что причиной конфликта стала продавщица магазина — соотечественница задержанных. Женщина привлечена к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. По решению суда все пятеро фигурантов дела помещены под стражу.

Фото: Piter.TV