Задержан участник хулиганской выходки в автобусе на Богатырском

Собранные полицейскими материалы были направлены в компетентные следственные органы, которые инициировали расследование по факту хулиганства в соответствии со статьей 213 УК РФ.

Ночью 24 ноября полиция Приморского района получила сигнал от водителя автобуса, сообщавшего, что около дома номер 55 на Богатырском проспекте группа молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, повредила окно транспортного средства, после чего скрылась с места происшествия. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительными органами быстро выявлены участники инцидента, ими оказались два приятеля, причем один из нарушителей несовершеннолетний. Предположительно, именно подросток совершил акт вандализма.

Поскольку один из виновных не достиг 18-летнего возраста, собранные полицейскими материалы были направлены в компетентные следственные органы, которые инициировали расследование по факту хулиганства в соответствии со статьей 213 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка с улицы Грибакиных отдала курьеру мошенников золотые монеты на 2,1 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти