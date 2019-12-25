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Полицейские задержали участника драки с поножовщиной в Янино
Сегодня, 8:16
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Полицейские задержали участника драки с поножовщиной в Янино

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Через несколько дней после случившегося он уехал из Петербурга в Москву.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в участии в драке с поножовщиной в Янино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, вечером 13 октября в полицию Всеволожского района поступила информация о драке около сетевого магазина в доме 5 по Голландской улице. На месте происшествия были обнаружены четверо пострадавших с ножевыми ранениями, полученными в результате конфликта с компанией неизвестных. Тогда возбудили два уголовных дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Оперативникам удалось выйти на след одного из зачинщиков драки. Им оказался 33-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, находившийся на территории РФ нелегально. Через несколько дней после случившегося он уехал из Петербурга в Москву. 

Фигуранта задержали 21 октября сотрудники Главного Управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города на Неве в ходе их служебной командировки в столицу, а также во взаимодействии с оперативниками из сопредельного государства – соотечественниками подозреваемого. Последние приехали за мужчиной в консульство. Он, желая скрыться от правосудия, обратился в консульство своей страны для оказания помощи в отправке на родину. Злоумышленника доставили в Петербург. 

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливаются иные участники уличной драки. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что в хостеле на Заневском проспекте задержаны нетрезвые дебоширы. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: поножовщина, янино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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