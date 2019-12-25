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В хостеле на Заневском проспекте задержаны нетрезвые дебоширы
Сегодня, 15:33
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В хостеле на Заневском проспекте задержаны нетрезвые дебоширы

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Правонарушителей доставили в 52-й отдел полиции.

В Красногвардейском районе задержаны дебоширы, которые нарушали общественный порядок в хостеле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 21 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны прибыли к хостелу на Заневском проспекте. Персонал отеля воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

На месте происшествия за мелкое хулиганство были задержаны двое нетрезвых мужчин в возрасте 38 и 47 лет. Они при выезде из номера вели себя агрессивно и несдержанно в отношении работников, пытаясь спровоцировать конфликт. Один из хулиганов оказывал сопротивление при посадке в служебный автомобиль. 

Правонарушителей доставили в 52-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: в Пикалево произошла смертельная драка. 

Фото: Piter.TV

Теги: дебоширы, заневский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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