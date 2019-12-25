В хостеле на Заневском проспекте задержаны нетрезвые дебоширы

Правонарушителей доставили в 52-й отдел полиции.

В Красногвардейском районе задержаны дебоширы, которые нарушали общественный порядок в хостеле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 21 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны прибыли к хостелу на Заневском проспекте. Персонал отеля воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия за мелкое хулиганство были задержаны двое нетрезвых мужчин в возрасте 38 и 47 лет. Они при выезде из номера вели себя агрессивно и несдержанно в отношении работников, пытаясь спровоцировать конфликт. Один из хулиганов оказывал сопротивление при посадке в служебный автомобиль.

Правонарушителей доставили в 52-й отдел полиции.

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Фото: Piter.TV