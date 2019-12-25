  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пикалево произошла смертельная драка
Сегодня, 9:19
132
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пикалево произошла смертельная драка

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали участника смертельной драки в Пикалево, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 21 октября поступила информация от диспетчера "03" о драке с топором у одного из домов по улице Строительной. На месте было установлено, что 33-летний местный житель во время ссоры ударил бутылкой в область живота 46-летнему оппоненту, который замахивался на него топором, после чего – кулаком по голове, отчего тот упал. Позже медики констатировали смерть пострадавшего. 

Задержали и доставили в отдел 33-летнего мужчину, в отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на улице Зины Портновой 21-летний петербуржец устроил драку в троллейбусе. 

Фото: Piter.TV

Теги: пикалево, смертельная драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии