В Пикалево произошла смертельная драка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали участника смертельной драки в Пикалево, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 октября поступила информация от диспетчера "03" о драке с топором у одного из домов по улице Строительной. На месте было установлено, что 33-летний местный житель во время ссоры ударил бутылкой в область живота 46-летнему оппоненту, который замахивался на него топором, после чего – кулаком по голове, отчего тот упал. Позже медики констатировали смерть пострадавшего.

Задержали и доставили в отдел 33-летнего мужчину, в отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на улице Зины Портновой 21-летний петербуржец устроил драку в троллейбусе.

Фото: Piter.TV