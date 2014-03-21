На улице Зины Портновой 21-летний петербуржец устроил драку в троллейбусе

В отношении подозреваемого в агрессии составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Полицейские задержали пассажира, который подозревается в организации драки в троллейбусе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 октября в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что в салоне троллейбуса около дома 27 по улице Зины Портновой происходит драка, и один из ее участников пустил в ход перцовый баллончик. На месте был пойман предполагаемый зачинщик конфликта, им оказался 21-летний молодой человек.

По предварительным данным, задержанный спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил в лицо содержимое "перцовки". Пострадавший обратился в медицинское учреждение.

В отношении подозреваемого в агрессии составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV