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На улице Зины Портновой 21-летний петербуржец устроил драку в троллейбусе
Сегодня, 8:00
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На улице Зины Портновой 21-летний петербуржец устроил драку в троллейбусе

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В отношении подозреваемого в агрессии составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Полицейские задержали пассажира, который подозревается в организации драки в троллейбусе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 17 октября в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что в салоне троллейбуса около дома 27 по улице Зины Портновой происходит драка, и один из ее участников пустил в ход перцовый баллончик. На месте был пойман предполагаемый зачинщик конфликта, им оказался 21-летний молодой человек. 

По предварительным данным, задержанный спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил в лицо содержимое "перцовки". Пострадавший обратился в медицинское учреждение. 

В отношении подозреваемого в агрессии составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте ранее судимый петербуржец избил незнакомца. 

Фото: Piter.TV

Теги: побои, улица зины портновой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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