На Невском проспекте ранее судимый петербуржец избил незнакомца

Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц.

Задержан правонарушитель, избивший мужчину в ходе конфликта на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 17 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району поймали нетрезвого и ранее судимого 46-летнего горожанина. К росгвардейцам обратились прохожие, которые стали очевидцами драки на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Задержанный нанес незнакомцу множественные удару ногами по голове.

Пострадавший терял сознание, поэтому опросить его не удалось. Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц, где у него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану волосистой части головы. А злоумышленника доставили в 78-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан напавший с электрошокером на молодого человека на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV