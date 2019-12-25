В Янино произошла массовая драка

По факту случившегося возбуждены дела по ст. 111 и 213 УК РФ.

В Янино в ночь с 13 на 14 октября произошла массовая драка. По словам очевидцев, в ней участвовали как минимум 15 человек.

Конфликт завязался около магазина, который находится на Голландской улице. Причины ссоры неизвестны. На место происшествия приезжали полицейские, однако задерживать было некого: все сбежали.

По факту случившегося возбуждены дела по ст. 111 и 213 УК РФ, пишет "Фонтанка". Трое участников драки госпитализированы в состоянии средней тяжести, одного человека поместили в реанимацию. Известно, что у пострадавших зафиксированы ножевые ранения.

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