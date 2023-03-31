На Пулковском шоссе "воспитатель" избил двух девочек

Пострадавших после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Полицейские Московского района задержали "воспитателя" подростков на детской площадке, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 октября стало известно о том, что около дома 13 по Пулковскому шоссе неизвестный избивает детей. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 58-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения в "воспитательных" целях ударил несколько раз по голове двух девочек в возрасте 11 и 12 лет.

Пострадавших после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправили домой, а "воспитателя" доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте мужчина обстрелял и избил пикап назло бывшей.

Фото: Piter.TV