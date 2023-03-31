  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе "воспитатель" избил двух девочек
Сегодня, 9:17
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе "воспитатель" избил двух девочек

0 0

Пострадавших после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Полицейские Московского района задержали "воспитателя" подростков на детской площадке, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 октября стало известно о том, что около дома 13 по Пулковскому шоссе неизвестный избивает детей. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 58-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения в "воспитательных" целях ударил несколько раз по голове двух девочек в возрасте 11 и 12 лет. 

Пострадавших после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправили домой, а "воспитателя" доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте мужчина обстрелял и избил пикап назло бывшей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пострадали дети, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии