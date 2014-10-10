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Задержан похититель кольца за 630 тыс. рублей на Пушкинской улице

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в хищении кольца у прохожего на Пушкинской улице, рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Днем 28 апреля к правоохранителям Центрального района обратился 56-летний мужчина. По словам заявителя, в арке дома 18 его ударил по голове неизвестный, после чего сорвал с пальца кольцо за 630 тыс. рублей и скрылся. Потерпевший обратился в травмпункт с травмой головы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

На следующий день, 29 апреля, на Пушкарской улице по подозрению в совершении преступления поймали 34-летнего бездомного. 

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в краже 11,5 тыс. рублей с карты пожилого петербуржца. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: грабеж, пушкинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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