Полиция задержала подозреваемого в краже 11,5 тыс. рублей с карты пожилого петербуржца

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители Адмиралтейского района задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пожилого мужчины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В районную полицию в октябре 2024 года обратился 75-летний житель дома по улице Хошимина с заявлением о том, что он обнаружил отсутствие своей карты. С нее списали 11,5 тыс. рублей на покупки товаров в различных магазинах. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении этого преступления 28 апреля задержали 33-летнего местного жителя с Парашютной улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ограбил приятеля на 65 тыс. рублей после застолья. Похитителю вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV