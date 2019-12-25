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Полиция задержала подозреваемого в краже 11,5 тыс. рублей с карты пожилого петербуржца
Сегодня, 10:18
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Полиция задержала подозреваемого в краже 11,5 тыс. рублей с карты пожилого петербуржца

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители Адмиралтейского района задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пожилого мужчины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В районную полицию в октябре 2024 года обратился 75-летний житель дома по улице Хошимина с заявлением о том, что он обнаружил отсутствие своей карты. С нее списали 11,5 тыс. рублей на покупки товаров в различных магазинах. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

По подозрению в совершении этого преступления 28 апреля задержали 33-летнего местного жителя с Парашютной улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ограбил приятеля на 65 тыс. рублей после застолья. Похитителю вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, парашютная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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