  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали петербуржца, бросившего взрывчатку в окно квартиры на улице Ткачей
Сегодня, 10:12
157
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали петербуржца, бросившего взрывчатку в окно квартиры на улице Ткачей

0 0

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские Невского района задержали подозреваемого в поджоге окна квартиры на улице Ткачей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 3 сентября в полицию поступила информация о хлопке в квартире дома 30 по улице Ткачей. Было установлено, что неизвестный совершил поджог окон, после чего скрылся. В результате произошедшего никто не пострадал, повредилось окно на первом этаже. Размер материального ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Вечером 5 сентября подозреваемого в совершении этого преступления задержали. Им оказался 39-летний житель Василеостровского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: поджигатель релейного шкафа на перегоне Обухово — Славянка получил 15 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: попытка поджога, улица ткачей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии