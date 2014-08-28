Полицейские задержали петербуржца, бросившего взрывчатку в окно квартиры на улице Ткачей

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские Невского района задержали подозреваемого в поджоге окна квартиры на улице Ткачей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 3 сентября в полицию поступила информация о хлопке в квартире дома 30 по улице Ткачей. Было установлено, что неизвестный совершил поджог окон, после чего скрылся. В результате произошедшего никто не пострадал, повредилось окно на первом этаже. Размер материального ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 5 сентября подозреваемого в совершении этого преступления задержали. Им оказался 39-летний житель Василеостровского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Фото: Piter.TV