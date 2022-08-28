В Невском районе в окно петербурженке кинули самодельную взрывчатку

В результате пострадавших нет, повреждено окно квартиры на первом этаже.

Жительнице Невского района в окно бросили самодельный взрывоопасный предмет. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 3 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 30 по улице Ткачей был слышен хлопок. На окнах первого этажа одной из квартир были следы возгорания (со стороны улицы).

Проживающая в квартире 58-летняя петербурженка заявила, что неизвестный поджег окно её квартиры и скрылся. В результате пострадавших нет, повреждено окно квартиры на первом этаже.

С места преступления изъяты бутылка, фрагмент ткани, жестяная банка, фрагменты жестяного баллона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали поджигателей двери на Стародеревенской улице.

Фото: Piter.tv