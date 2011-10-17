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Поджигатель релейного шкафа на перегоне Обухово — Славянка получил 15 лет
Сегодня, 8:02
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Поджигатель релейного шкафа на перегоне Обухово — Славянка получил 15 лет

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Ему вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженца Тверской области, который признан виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Судом установлено, что ранее судимый мужчина под чужим именем несколько месяцев проживал в Петербурге и работал охранником в ресторане, а в июле прошлого года через интернет он получил инструкции для совершения террористического акта на Октябрьской железной дороге. После этого фигурант подготовил зажигательную смесь и совершил поджог релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Обухово — Славянка. 

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: в садоводстве "Новые сады" неизвестный поджег баню. 

Фото: Piter.TV 

Теги: первый западный окружной военный суд, релейный шкаф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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