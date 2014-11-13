Задержан подозреваемый в гибели девушки в Мурино

24-летний мужчина был знакомым погибшей.

Следователи Всеволожска СУ СК по Ленобласти задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летней девушки. Тело несчастной с множественными телесными повреждениями нашли в ночь на 25 января в Мурино, у дома №59 по шоссе в Лаврики.

Отмечается, что задержанный был знакомым погибшей. Этот же молодой человек попал на камеры видеонаблюдения в подъезде дома, рядом с которым нашли тело девушки. На записях мужчина агрессивно вел себя по отношению к погибшей: пнул ее ногой в спину, ударил рукой в лицо и за воротник вытянул из лифта. Между молодыми людьми накануне трагедии явно произошел конфликт.

В настоящее время следствие допрашивает подозреваемого, вскоре мужчине предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения перед судом. Все обстоятельства случившегося пока устанавливаются.

Ранее мы писали, что пьяного внука задержали по подозрению в убийстве бабушки в Сертолово.

Видео: Instagram / @tineodna_ru; СК Ленобласть