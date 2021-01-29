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СК расследует убийство 22-летней девушки, тело которой обнаружили у дома в Мурино

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Трагедия произошла в ночь с 23 на 25 января.

Следственным отделом по Всеволожску следственного управления СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту смерти девушки в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тело 22-летней погибшей обнаружили у шоссе в Лаврики, 59. Оно было с множественными телесными повреждениями. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилось видео, на котором мужчина избивает девушку. Автор поста утверждает, что на кадрах убитая и ее молодой человек. Он отрицал свою причастность к трагедии. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: мурино, тело, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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