Задержан петербуржец, ударивший своего отца ножом в сердце

Мужчина скончался в больнице.

Полицейские задержали петербуржца, убившего своего отца ножом в сердце. Как рассказывал Piter.TV, инцидент произошел ночью 29 ноября в подъезде на улице Шкапина.

Тогда было установлено, что 29-летний программист поссорился со своим 51-летним отцом и в ходе конфликта ударил его ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Раненого мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу только спустя полтора часа, ножевое ранение оказалось смертельным – спасти пострадавшего медики не смогли. В тот ноябрьский день полиция возбудила уголовное дело об убийстве, а день спустя сына-убийцу задержали в Москве на улице Лавочкина. Петербуржца поместили в психиатрическую больницу на набережной Мойки.

Ранее мы рассказывали, что военная реконструкция в Петербурге закончилась гибелью её участника.

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