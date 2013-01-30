В Минске задержан петербуржец, который похитил свою дочь в 2020 году

У мужчины и ребенка имелись поддельные паспорта.

В Белоруссии задержали мужчину, который похитил свою дочь 2016 года рождения в Петербурге в 5 лет назад. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Напомним, в марте заочно вынесли постановление о привлечении злоумышленника в качестве обвиняемого по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, он был объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник сообщает, что полицейские получили информацию о возможном нахождении мужчины в Новороссийске по поддельным документам, однако разыскиваемый успел скрыться. А 22 мая его с дочерью поймали в минском аэропорту при попытке вылета в ОАЭ. У петербуржца и ребенка имелись поддельные паспорта на имена Соколова Алексея Викторовича и Соколовой Златы Алексеевны.

Похититель водворен в ИВС, девочка находится в отделе пограничного контроля "Минск".

Ранее на Piter.TV: на Ладожском вокзале задержан находившийся в федеральном розыске мужчина.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу