На Ладожском вокзале задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Житель Новгородской области в течение месяца скрывался от полиции за тайное хищение чужого имущества.

На Ладожском вокзале в Петербурге транспортные полицейские выявили мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 29 апреля.

Правоохранители выявили пассажира поезда из Екатеринбурга. Установлено, что 37-летний житель Новгородской области в течение месяца скрывался от полиции за тайное хищение чужого имущества. Сейчас он передан инициатору розыска.

Если вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, сообщите о них по "телефону доверия" МВД: 8 (800) 200-16-02.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов. Мужчина обещал своим землякам помощь в пересечении границы между Мексикой и США.

Фото: Piter.TV