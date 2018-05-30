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На Ладожском вокзале задержан находившийся в федеральном розыске мужчина
Сегодня, 11:52
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На Ладожском вокзале задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

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Житель Новгородской области в течение месяца скрывался от полиции за тайное хищение чужого имущества.

На Ладожском вокзале в Петербурге транспортные полицейские выявили мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 29 апреля. 

Правоохранители выявили пассажира поезда из Екатеринбурга. Установлено, что 37-летний житель Новгородской области в течение месяца скрывался от полиции за тайное хищение чужого имущества. Сейчас он передан инициатору розыска. 

Если вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, сообщите о них по "телефону доверия" МВД: 8 (800) 200-16-02

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов. Мужчина обещал своим землякам помощь в пересечении границы между Мексикой и США.

Фото: Piter.TV 

Теги: ладожский вокзал, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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