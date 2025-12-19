  1. Главная
Задержан напавший на водителя "скорой" в Красносельском районе
Сегодня, 10:59
В прошлом он уже имел проблемы с законом: его судили за побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержан мужчина, который напал на водителя скорой помощи на Ленинском проспекте. Напомним, конфликт произошел 19 января. 

Злоумышленник избил 38-летнего сотрудника, пострадавшего с ушибами отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне оперативники уголовного розыска поймали 34-летнего подозреваемого, работающего промышленным альпинистом. В прошлом он уже имел проблемы с законом: его судили за побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Задержанный помещен в спецприемник. 

Ранее на Piter.TV: молодой человек напал на мужчину в кафе в Гатчине. 

Фото: Piter.TV 

