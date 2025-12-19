Задержан напавший на водителя "скорой" в Красносельском районе

В прошлом он уже имел проблемы с законом: его судили за побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержан мужчина, который напал на водителя скорой помощи на Ленинском проспекте. Напомним, конфликт произошел 19 января.

Злоумышленник избил 38-летнего сотрудника, пострадавшего с ушибами отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне оперативники уголовного розыска поймали 34-летнего подозреваемого, работающего промышленным альпинистом. В прошлом он уже имел проблемы с законом: его судили за побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Задержанный помещен в спецприемник.

Фото: Piter.TV