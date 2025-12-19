Молодой человек напал на мужчину в кафе в Гатчине

Пострадавшего госпитализировали в больницу с двусторонним переломом нижней челюсти.

Росгвардейцы задержали в Гатчине молодого человека, который избил посетителя кафе на Соборной улице. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 18 января между двумя гостями заведения произошел конфликт. В ходе ссоры 18-летний парень напал на 42-летнего мужчину, ударив по голове. Персонал сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, и нетрезвого злоумышленника поймали. Пострадавшего госпитализировали в больницу с двусторонним переломом нижней челюсти.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить молодого человека, который жестоко избил знакомого. Напавшему вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Фото: пресс-служба Росгвардии