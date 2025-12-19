В Петербурге будут судить молодого человека, который жестоко избил знакомого

Злоумышленнику вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ, сообщили 15 января в надзорном ведомстве.

В мае прошлого года фигурант, находясь на улице Черняховского, избил потерпевшего кулаками по голове. После того, как мужчина упал, обвиняемый продолжил расправу, причинив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец избил соседа во время уборки снега у гаражей. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV