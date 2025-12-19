  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец избил соседа во время уборки снега у гаражей
Сегодня, 14:21
188
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец избил соседа во время уборки снега у гаражей

0 0

Драка из-за снега закончилась госпитализацией в Кировском районе.

Петербуржец напал на мужчину во время уборки снега в гаражном кооперативе в Кировском районе Санкт-Петербурга, пострадавшего доставили в больницу.  

Инцидент произошёл днём 12 января на территории гаражного кооператива, расположенного на проспекте Народного Ополчения. Между владельцами соседних гаражей возник конфликт во время расчистки снега.

По данным правоохранительных органов, 29-летний мужчина во время ссоры нанёс удары своему оппоненту. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали предполагаемого участника драки. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него "сотрясение головного мозга" и "закрытую черепно-мозговую травму".

По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что один из владельцев гаража сбрасывал убранный снег рядом с соседним строением. Словесная перепалка между мужчинами переросла в физическое столкновение.

Ранее мы сообщили о том, что ректор петербургского частного вуза с подельниками организовал канал незаконной миграции.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, избиение, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии