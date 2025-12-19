Петербуржец избил соседа во время уборки снега у гаражей

Петербуржец напал на мужчину во время уборки снега в гаражном кооперативе в Кировском районе Санкт-Петербурга, пострадавшего доставили в больницу.
Инцидент произошёл днём 12 января на территории гаражного кооператива, расположенного на проспекте Народного Ополчения. Между владельцами соседних гаражей возник конфликт во время расчистки снега.
По данным правоохранительных органов, 29-летний мужчина во время ссоры нанёс удары своему оппоненту. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали предполагаемого участника драки. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него "сотрясение головного мозга" и "закрытую черепно-мозговую травму".
По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что один из владельцев гаража сбрасывал убранный снег рядом с соседним строением. Словесная перепалка между мужчинами переросла в физическое столкновение.
Фото: Piter.TV
