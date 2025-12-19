  1. Главная
После нападения на водителя "скорой" на Ленинском возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:59
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, преступник разыскивается.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на водителя бригады скорой помощи 38 лет в Красносельском районе. Напомним, 19 января злоумышленник избил мужчину около жилого дома на Ленинском проспекте, после чего скрылся, рассказали в СК РФ. 

Пострадавший обращался к медикам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, преступник разыскивается. 

Ранее на Piter.TV: житель Красного Села устроил дебош в квартире сестры и похитил ее телефон. Заведено дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

