Житель Красного Села устроил дебош в квартире сестры и похитил ее телефон

В медпункте у пострадавшей зафиксировали множественные ушибы.

Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 16 января поступила информация от 36-летней женщины о том, что 34-летний брат, находясь в гостях на улице Лермонтова в Красном Селе в состоянии опьянения, напал на нее и украл мобильный телефон, после чего скрылся. В медпункте у пострадавшей зафиксировали множественные ушибы.

Днем 19 января на Бронетанковой улице рецидивист был задержан. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы рассказывали о том, что в Мурино задержан мужчина, похитивший с найденной банковской карты 15 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV