В Мурино задержан мужчина, похитивший с найденной банковской карты 15 тыс. рублей

В Мурино полиция Калининского района задержала местного жителя, подозреваемого в краже. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 14 января к правоохранителям обратилась 70-летняя женщина. Как рассказала пенсионерка, 11 января с ее банковской карты списались 15,1 тыс. рублей.

Накануне днем на Лужской улице по подозрению поймали 36-летнего мужчину. Он нашел карту на улице и решил потратить средства, находившиеся на счету.

