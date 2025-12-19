  1. Главная
В Мурино задержан мужчина, похитивший с найденной банковской карты 15 тыс. рублей
Сегодня, 8:59
Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В Мурино полиция Калининского района задержала местного жителя, подозреваемого в краже. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 14 января к правоохранителям обратилась 70-летняя женщина. Как рассказала пенсионерка, 11 января с ее банковской карты списались 15,1 тыс. рублей. 

Накануне днем на Лужской улице по подозрению поймали 36-летнего мужчину. Он нашел карту на улице и решил потратить средства, находившиеся на счету. 

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина попросил друга перегнать похищенную машину в Стрельне. Спустя время автомобиль вернули собственнику. Злоумышленнику вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

