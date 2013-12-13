Задержан налетчик на магазин с пистолетом в Центральном районе

Похитителем оказался молодой петербуржец.

Полицейские Центрального района задержали налетчика на сетевой магазин, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ночью 11 ноября к правоохранителям обратился 35-летний житель Московской области, руководитель супермаркета в доме 2 по Фурштатской улице, с заявлением о том, что неизвестный вошел в помещение и, угрожая пневматическим пистолетом администратору зала, похитил с прилавка ликер за 1199 рублей. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

По подозрению в совершении этого преступления задержали 23-летнего молодого человека, который живет на Литейном проспекте.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан ограбивший сетевой магазин на Балканской дороге.

Фото: Piter.TV