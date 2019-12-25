Задержан ограбивший сетевой магазин на Балканской дороге

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Правоохранители Колпинского района задержали налетчика на сетевой магазин, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 ноября в полицию поступила информация от 43-летней женщины, работающей товароведом в магазине в доме 10 по Балканской дороге, о том, что на заведение напали. В помещение пришел неизвестный и, угрожая ножом, похитил товар, после чего скрылся. Сумма материального ущерба – 1,9 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

А днем 11 ноября около дома 21 по улице Ижорского Батальона за совершение этого преступления задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего горожанина.

Ранее восьмиклассник с ножом попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе.

Фото: Piter.TV