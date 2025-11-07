В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела и административный протокол.

Полиция Нижнего Новгорода задержала вооруженного налетчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленник попытался отобрать отобрать сумку у 70-летней пенсионерки на улице Заярской. Женщина смогла дать отпор, после чего позвонила в полицию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа стала опрашивать потерпевшую.

В этот же момент правоохранители услышали крики из соседнего дома. Выяснилось, что мужчина требовал сумку у другой жертвы и угрожал ей ножом. Его задержали с поличным. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела и административный протокол.

Видео: ГУ МВД по Нижегородской области