Полиция задержала пассажиров, проникших в тоннель московского метро. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел на стации "Марксистская". Двое мужчин спустились на пути метро и зашли в тоннель. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене. Нарушителей задержали и доставили в отдел.
При личном досмотре у них изъяты рюкзаки, в которых находились домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и болгарка. По словам задержанных, они хотели сделать фотографии для публикации в тематических каналах. В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
