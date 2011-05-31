  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
154
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала пассажиров, проникших в тоннель московского метро

0 0

По словам задержанных, они хотели сделать фотографии для публикации в тематических каналах.

Полиция задержала пассажиров, проникших в тоннель московского метро. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на стации "Марксистская". Двое мужчин спустились на пути метро и зашли в тоннель. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене. Нарушителей задержали и доставили в отдел.

При личном досмотре у них изъяты рюкзаки, в которых находились домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и болгарка. По словам задержанных, они хотели сделать фотографии для публикации в тематических каналах. В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на 60 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, метро, москва, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии