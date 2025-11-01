Всем фигурантам предъявлено обвинение.

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники подыскивали граждан и под предлогом заработка склоняли их к участию в криминальной схеме. В один из банков страны аправлялись заявки на получение ипотечных кредитов по специальной государственной программе, указывая ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков. После одобрения заявок сообщники предоставляли в банк фиктивные отчеты и фотографии с якобы выполнением строительных работ.

Причиненный банку ущерб превысил 60 млн рублей. Сотрудниками полиции задержаны пять подозреваемых. В ходе обысков изъяты компьютеры, банковские карты и смартфоны. Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени полицейские выявили 12 мигрантов-нелегалов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА