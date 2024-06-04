В отношении пяти иностранцев, не имевших разрешительных документов, вынесены постановления о выдворении из России.

В Тюмени полицейские выявили 12 мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники полиции и Росгвардии провели и ряд развлекательных заведений в ходе вечернего рейда, по итогам которого выявили нелегальных мигрантов. В отношении пяти иностранцев, не имевших разрешительных документов, вынесены постановления о выдворении из России.

Также сообщается, что один мигрант привлечен за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Еще одного иностранца оштрафовали за мелкое хулиганство. На остальных пятерых нелегалов составили протоколы за нарушение правил пребывания.

Ранее мы сообщали, что полицейские из Одинцово задержали подозреваемого в хищении пожарных рукавов из многоквартирных домов.

Видео: УМВД по Тюменской области