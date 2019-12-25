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На Фурштатской неизвестный с пистолетом украл из магазина ликёр
Сегодня, 9:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Фурштатской неизвестный с пистолетом украл из магазина ликёр

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.

В Центральном районе неизвестный с пистолетом украл из магазина бутылку ликёра. Теперь его разыскивает полиция, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 ноября в 01:40 обратился 35-летний житель Московской области, руководитель сетевого  супермаркета, расположенного в доме 2 по улице Фурштатская. Она сообщил, что неизвестный вошел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил с прилавка ликер за 1 199 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.

Петербуржец проведет больше года в колонии за ограбление матери.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, налетчик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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