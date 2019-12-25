На Фурштатской неизвестный с пистолетом украл из магазина ликёр

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.

В Центральном районе неизвестный с пистолетом украл из магазина бутылку ликёра. Теперь его разыскивает полиция, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 ноября в 01:40 обратился 35-летний житель Московской области, руководитель сетевого супермаркета, расположенного в доме 2 по улице Фурштатская. Она сообщил, что неизвестный вошел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил с прилавка ликер за 1 199 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.

Петербуржец проведет больше года в колонии за ограбление матери.

Фото: Piter.tv