В Петербурге задержали подозреваемого, который в 1999 году убил соседку по коммуналке кухонным молотком

Задержанному предъявлено обвинение.

В Петербурге 5 марта 2025 года был задержан подозреваемый в совершении убийства в 1999 году. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в апреле 1999 года фигурант, находясь в коммунальной квартире дома на Фурштатской улице, в ходе возникшего конфликта со своей соседкой нанёс ей множественные удары в область головы кухонным молотком. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Задержанному предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления он признал.

Ранее было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы на Кронверкском.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу