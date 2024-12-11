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В Петербурге задержали подозреваемого, который в 1999 году убил соседку по коммуналке кухонным молотком

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Задержанному предъявлено обвинение.

В Петербурге 5 марта 2025 года был задержан подозреваемый в совершении убийства в 1999 году. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в апреле 1999 года фигурант, находясь в коммунальной квартире дома на Фурштатской улице, в ходе возникшего конфликта со своей соседкой нанёс ей множественные удары в область головы кухонным молотком. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.  

Задержанному предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления он признал.

Ранее было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы на Кронверкском.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: коммуналка, убийство, фурштатская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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