Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы на Кронверкском

Тело подозреваемого с огнестрельным ранением было обнаружено в автомобиле на Малом проспекте Васильевского острова.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) женщины на Кронверкском проспекте. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, вечером 4 марта мужчина, находясь на Кронверкском проспекте, несколько раз выстрелил в свою знакомую. С телесными повреждениями в тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована, а мужчина скрылся на принадлежащем ему автомобиле. Позднее тело подозреваемого с огнестрельным ранением было обнаружено в указанном автомобиле на Малом проспекте Васильевского острова. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.



Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы. Назначен комплекс экспертиз, ведется работа с очевидцами преступления.

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