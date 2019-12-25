Задержан иностранец, который бросал бутылки в "скорую" у "Академической"

Им оказался 38-летний гражданин одного из государств Северной Африки.

Полицейские задержали иностранца, который бросал бутылки в автомобиль "скорой" у станции метро "Академическая", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 2 сентября в полицию Калининского района поступило сообщение от прохожего о том, что у дома 19 по проспекту Науки неизвестный кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи. Медики осуществляли ежегодную бесплатную вакцинацию против гриппа, однако подошел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал, чтобы ему сделали прививку, на что получил отказ от 57-летней медсестры. В результате он разбил лобовое стекло, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Личность дебошира установили 19 сентября. Им оказался 38-летний гражданин одного из государств Северной Африки, на протяжении нескольких лет проживающий в РФ и уже имеющий ряд судимостей за кражи и грабежи. В настоящее время иностранец содержится в следственном изоляторе.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала карманника, похитившего телефон в вестибюле станции метро "Озерки".

Фото: Piter.TV