Полиция задержала карманника, похитившего телефон в вестибюле станции метро "Озерки"

В отделение полиции Выборгского района Петербурга обратилась 42-летняя местная жительница.

Утром в четверг, 12 сентября, в отделение полиции Выборгского района Петербурга обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл ее мобильный телефон "Xiaomi Redmi Note 10" в вестибюле станции метро "Озерки". По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ (кража).

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 18 сентября в 10:29 у дома 24 по проспекту Просвещения в результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка был задержан 47-летний безработный житель Петербурга, подозреваемый в данном преступлении.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.