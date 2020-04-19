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Полиция задержала карманника, похитившего телефон в вестибюле станции метро "Озерки"

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В отделение полиции Выборгского района Петербурга обратилась 42-летняя местная жительница.

Утром в четверг, 12 сентября, в отделение полиции Выборгского района Петербурга обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл ее мобильный телефон "Xiaomi Redmi Note 10" в вестибюле станции метро "Озерки". По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ (кража).

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 18 сентября в 10:29 у дома 24 по проспекту Просвещения в результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка был задержан 47-летний безработный житель Петербурга, подозреваемый в данном преступлении.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что сбытчик наркотиков задержан на Просвещения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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