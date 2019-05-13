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По факту нападения на "скорую" около "Академической" возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:03
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По факту нападения на "скорую" около "Академической" возбуждено уголовное дело

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В результате действий неизвестного разбилось лобовое стекло машины.

По факту нападения на карету скорой медицинской помощи у станции метро "Академическая" в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом пишет 4 сентября 78.ru

Напомним, нетрезвый мужчина, которого в настоящее время разыскивают полицейские, кидал пустые бутылки в автомобиль "скорой" у дома 19 по проспекту Науки. Там медики делали прививки от гриппа. Дебошир требовал, чтобы и его вакцинировали, однако 57-летняя медсестра отказала из-за состояния. В результате действий неизвестного разбилось лобовое стекло машины.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что участник драки на Курской улице стал фигурантом уголовного дела. 

Фото: Piter.TV

Теги: дебошир, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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