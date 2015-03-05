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Участник драки на Курской улице стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 9:23
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Участник драки на Курской улице стал фигурантом уголовного дела

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Медицинская помощь понадобилась 22-летнему петербуржцу.

Во Фрунзенском районе в отношении участника уличной драки возбуждено уголовное дело. Об этом 4 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 2 сентября в полицию поступило сообщение о драке у дома 13 по Курской улице. На месте происшествия были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет. Установлено, что между ними разгорелся внезапный конфликт и, когда словами его разрешить не удалось, "в ход пошли кулаки". 

Медицинская помощь понадобилась 22-летнему петербуржцу, после оказания которой его отпустили в удовлетворительном состоянии. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: петербурженка залила перцовым баллончиком ребенка на детской площадке. 

Фото: Piter.TV

Теги: курская улица, уличная драка, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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