Участник драки на Курской улице стал фигурантом уголовного дела

Медицинская помощь понадобилась 22-летнему петербуржцу.

Во Фрунзенском районе в отношении участника уличной драки возбуждено уголовное дело. Об этом 4 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 сентября в полицию поступило сообщение о драке у дома 13 по Курской улице. На месте происшествия были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет. Установлено, что между ними разгорелся внезапный конфликт и, когда словами его разрешить не удалось, "в ход пошли кулаки".

Медицинская помощь понадобилась 22-летнему петербуржцу, после оказания которой его отпустили в удовлетворительном состоянии. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее на Piter.TV: петербурженка залила перцовым баллончиком ребенка на детской площадке.

Фото: Piter.TV